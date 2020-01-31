2020-01-31T10:01:26+03:00
Происшествия

В Курске на остановке обнаружили тело мужчины

ЧП произошло на Пушкарной
Яна ШЕЛЕСТ
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Предварительно установлено, что мужчина умер от естественных причинПредварительно установлено, что мужчина умер от естественных причинФото: Из архива "КП"
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Около восьми часов утра в Северный отдел полиции поступило сообщение, что в Курске на остановке 1-я Пушкарная обнаружили мужчину без признаков жизни. Прохожие сразу вызвали медиков и констатировали смерть.

Предварительно установлено, что мужчина умер от естественных причин. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и судмедэксперты, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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