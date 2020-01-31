Директора курской "управляйки" наказала прокуратура

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:38:57+03:00

Курянин пожаловался, что ему неправильно начисляют плату за тепло Фото: Из архива КП.

В УК не отреагировали вовремя на просьбу жильца пересчитать плату за отопление

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Поводом послужил следующий инцидент. Курянин несколько раз обращался в управляющую компанию по вопросу неправильного начисления платы за отопление. Однако проверку правильности исчисления размера платы за коммунальную услугу в день обращения потребителя не сделали, документы, подтверждающие объем потребленных коммунальных ресурсов, направили плательщику с нарушением установленного срока.

Прокурор Курска внес руководителю управляющей компании представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения, сказали в ведомстве.

Также директор управляющей компании привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU