Директора курской "управляйки" наказала прокуратура
Поводом послужил следующий инцидент. Курянин несколько раз обращался в управляющую компанию по вопросу неправильного начисления платы за отопление. Однако проверку правильности исчисления размера платы за коммунальную услугу в день обращения потребителя не сделали, документы, подтверждающие объем потребленных коммунальных ресурсов, направили плательщику с нарушением установленного срока.
Прокурор Курска внес руководителю управляющей компании представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения, сказали в ведомстве.
Также директор управляющей компании привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU