2020-01-31T09:38:57+03:00
Происшествия

Директора курской "управляйки" наказала прокуратура

В УК не отреагировали вовремя на просьбу жильца пересчитать плату за отопление
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин пожаловался, что ему неправильно начисляют плату за теплоКурянин пожаловался, что ему неправильно начисляют плату за теплоФото: Из архива КП.
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Поводом послужил следующий инцидент. Курянин несколько раз обращался в управляющую компанию по вопросу неправильного начисления платы за отопление. Однако проверку правильности исчисления размера платы за коммунальную услугу в день обращения потребителя не сделали, документы, подтверждающие объем потребленных коммунальных ресурсов, направили плательщику с нарушением установленного срока.

Прокурор Курска внес руководителю управляющей компании представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения, сказали в ведомстве.

Также директор управляющей компании привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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