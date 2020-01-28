2020-01-28T10:00:21+03:00
Общество

В Курске состоялся гала-концерт фестиваля «Открытая Росгвардия»

Мероприятие предваряла масштабная выставка
Яна ШЕЛЕСТ
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Гвардейцы продемонстрировали свои навыки и таланты на сцене областного Дворца молодежиГвардейцы продемонстрировали свои навыки и таланты на сцене областного Дворца молодежи
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В Курске состоялся гала-концерт фестиваля «Открытая Росгвардия». Мероприятие предваряла масштабная выставка, которая развернулась на площади Рокоссовского. Гостям и жителям города показали используемую в работе Росгвардии спецтехнику и вооружение.

Позже гвардейцы продемонстрировали свои навыки и таланты на сцене областного Дворца молодежи. Гала-концерт собрал не только военнослужащих, но и членов их семей, которые также активно принимали участие в фестивале.

Начальник Управления Росгвардии по Курской области Константин Обушев вручил финалистам регионального этапа дипломы и кубки. Также с заслуженными наградами гвардейцев поздравил губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона отметил, что фестиваль помогает лучше узнать работу ведомства.

Победители регионального этапа примут участие в финале фестиваля Центрального округа войск национальной гвардии РФ, который состоится 21 марта в Москве в спортивном комплексе «Лужники». В прошлом году на всероссийском этапе курянам уже удалось показать себя с самой лучшей стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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