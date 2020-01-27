17 домов в Курске остались без тепла

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:22:33+03:00

На время работ приостановлена подача тепла и горячей воды Фото: Из архива "КП"

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Специалисты «Квадры» приступили к срочному ремонту ветхого участка квартальной теплосети на улице Сумской в Курске.

На время работ – до 14:00 – приостановлена подача тепла и горячей воды в жилые дома № 19, 21, 10, 12, 23, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 25, 26, 28, 30, 32, 34\2.

—Приносим извинения за неудобства. Будем информировать вас о ходе работ, - сообщают в теплосетевой компании.

Напомним, в минувшие выходные из-за срочного ремонта теплосети на улице Энгельса тепло отключали в микрорайоне КЗТЗ и части Центрального округа. В ходе ремонта рабочие заменили девять метров ветхих труб.

ИСТОЧНИК KP.RU