17 домов в Курске остались без тепла
Специалисты «Квадры» приступили к срочному ремонту ветхого участка квартальной теплосети на улице Сумской в Курске.
На время работ – до 14:00 – приостановлена подача тепла и горячей воды в жилые дома № 19, 21, 10, 12, 23, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 25, 26, 28, 30, 32, 34\2.
—Приносим извинения за неудобства. Будем информировать вас о ходе работ, - сообщают в теплосетевой компании.
Напомним, в минувшие выходные из-за срочного ремонта теплосети на улице Энгельса тепло отключали в микрорайоне КЗТЗ и части Центрального округа. В ходе ремонта рабочие заменили девять метров ветхих труб.
ИСТОЧНИК KP.RU