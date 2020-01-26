2020-01-26T10:12:52+03:00
Происшествия

В Курске десятки многоэтажек остаются без отопления

ЧП произошло в микрорайоне КЗТЗ и части Центрального округа
Светлана ВОЛКОВА
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Из-за очередного ЧП на теплосетях отопление и горячую воду отключили на КЗТЗ и в части Центрального округаИз-за очередного ЧП на теплосетях отопление и горячую воду отключили на КЗТЗ и в части Центрального округаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Вечером 25 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о высоком расходе теплоносителя на тепломагистрали №2 ТЭЦ-1 по адресу улица Энгельса, сообщили в ведомстве.

Это может привести к повреждению трубопровода, в связи с чем по официальной информации решили переключение потребителей для ремонта тепломагистрали №2.

На место ЧП выезжали спасатели и аварийно-восстановительная бригада ПАО «Квадра» - «Курская генерация». В десятом часу вечера 25 января в многоэтажках на КЗТЗ была прекращена подача горячей воды и отопления.

К утру 26 января подача горячей воды восстановлена, но отопления до сих пор нет. Таким образом тысячи курян уже более девяти часов находятся без отопления. Температура на улице -3 градуса мороза.

Однако в ПАО «Квадра» - «Курская генерация» сообщили, что переключение потребителей микрорайона КЗТЗ и части Центрального округа на резервную схему подачи отопления завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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