Курские УК вторые сутки не могут справиться с последствиями отключения тепла

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:08:34+03:00

На этот раз авария произошла на теплосетях на улице Энгельса Фото: Светлана ВОЛКОВА

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"КП" уже рассказывала, что еще в субботу вечером, 25 января, в МЧС поступило сообщение "о высоком расходе теплоносителя на тепломагистрале №2 ТЭЦ 1" на улице Энгельса в Курске. "Квадра" решила переключить потребителей для того, чтобы провести ремонт.

Таким образом многоэтажки в микрорайоне КЗТЗ и части Центрального округа на время лишились отопления и горячей воды. Подача горячей воды во многих домах была восстановлена к утру 26 января. А вот тепла в некоторых квартирах в микрорайоне КЗТЗ нет до сих пор. Холодные батареи до сих пор в частности в квартирах в многоэтажке по улице Комарова 10А (ООО "Управляющая компания Курска").

В воскресенье жильцам дома не удалось дозвониться ни до УК, которая обслуживает многоэтажку, ни до комитета ЖКХ Курска. В ЕДДС в воскресенье вечером сообщили, что подобных жалоб из микрорайона КЗТЗ поступает очень много, но когда проблема будет решена, неизвестно. Причиной всему, скорее всего, "завоздушивание системы".

Это уже не первое массовое отключение отопления и горячей воды в Курске этой зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU