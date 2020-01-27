Под Курском горел частный дом

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:43:01+03:00

Ущерб и причина пожара устанавливаются Фото: Из архива "КП"

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26 января примерно в половине десятого вечера в частном дома в деревне Урусы Глушковского района начался пожар. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 24 Глушковского района, отдельный пост пожарной охраны «Званное» Глушковского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 21:40, ликвидировали в 21:45. В результате пожара в жилом одноэтажном доме размером 5 на 8 метров выгорели внутренние помещения.

К ликвидации пожара привлекались 17 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек, четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU