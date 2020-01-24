2020-01-24T15:52:56+03:00
Туризм

В Курской области появилась карта экскурсионных маршрутов

Получить ее можно бесплатно
Ольга ДАНИЛОВА
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Карту будут предлагать в местных гостиницахКарту будут предлагать в местных гостиницахФото: предоставлено пресс-службой
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Туристско-информационный центр Курской области представил карту экскурсионных маршрутов соловьиного края. На ее обратной стороне - подробное описание объектов, адреса и контактная информация.

Получить карту бесплатно можно в Областном центре туризма ( Курск, ул. Ленина, 2, оф. 371), а совсем скоро ее будут предлагать приезжающим в гостиницах Курска.

В числе наиболее востребованных у гостей города туристических маршрутов военно-исторический «Курская дуга», «Курская Коренная пустынь», «Марьино – жемчужина Курского края», а также литературно-музыкальный (экскурсии с посещением мемориального дома-музея композитора Георгия Свиридова в Фатеже, усадьбы поэта Афанасия Фета в селе1-я Воробьевка Золотухинского района и музея певицы Надежды Плевицкой в деревне Винниково Курского района), экологический «Стрелецкая степь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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