2020-01-24T14:33:52+03:00
Звезды

В Курске проходит фестиваль мировой музыки

Выступления продлятся два дня
Яна ШЕЛЕСТ
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Фестиваль «Крещенские вечера» – яркое событие в культурной жизни нашего регионаФестиваль «Крещенские вечера» – яркое событие в культурной жизни нашего региона
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23 января в Свиридовском центре Курска стартовал фестиваль мировой музыки «Крещенские вечера». Его художественными руководителями и музыкальными продюсерами являются уроженцы соловьиного края заслуженные артисты России братья Андрей и Михаил Ивановы. Выступления продлятся два дня.

Открыл фестиваль концерт хоровой музыки в исполнении коллективов из Курска, Москвы и Санкт-Петербурга. Во втором отделении состоялись две премьеры. Это уникальный проект в жанре новой кельтской классики ADIEMUS валлийского композитора Карла Дженкинса и джазовый проект народного артиста России Игоря Скляра в сопровождении питерской группы Jazz Classic Community.

«Фестиваль «Крещенские вечера» – яркое событие в культурной жизни нашего региона. Благодаря нашим землякам Андрею и Михаилу Ивановым он проходит в Курске второй раз. Надеемся, что в будущем подобные мероприятия соберут как можно больше выдающихся талантливых курян», – отметила и.о.председателя областного комитета по культуре Юлия Полетыкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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