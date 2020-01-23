Курская область готовится к празднованию 75-й годовщины Победы

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:22:16+03:00

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В Курской области продолжается подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Доме Советов под руководством губернатора Романа Старовойта прошло заседание областных организационных комитетов.

Губернатор передал ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Награды из рук главы региона получили Александр Коршин, Петр Михин, Виктор Циммер и Анатолий Щербаков.

В 2020 году региону по федеральной целевой программе выделили 30 млн рублей на поиск и перезахоронение солдат. Роман Старовойт заявил, что необходимо ускорить благоустройство мест захоронения, а также процесс постановки имеющихся памятников на учет.

«Определены 79 объектов. Намеченное мы должны выполнить до 31 декабря», – сказал Игорь Цуканов, руководитель областной молодежной патриотической общественной организации Центр «Поиск».

В Курской области проживают 688 участников Великой Отечественной войны, 39 жителей блокадного Ленинграда, 359 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и более 4 тысяч тружеников тыла.

ИСТОЧНИК KP.RU