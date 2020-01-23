В квартире у курянина нашли оружие, ножи и боеприпасы
По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела
В квартире нашли и боеприпасыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Житель Курска ранее занимался охотой и имел разрешение на хранение и перевозку гладкоствольного оружия. Недавно за систематическое употребление спиртного его лишили лицензии, полицейские изъяли у него ружье.
Но вскоре они получили информацию, что мужчина хранит дома и другое оружие разных видов. В квартире нашли модифицированное оружие, инструменты для их переделки, ножи разного размера, а также боеприпасы. Заключение о пригодности оружия к стрельбе в ближайшее время дадут эксперты.
По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU