В квартире у курянина нашли оружие, ножи и боеприпасы

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:42:28+03:00

По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела

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Житель Курска ранее занимался охотой и имел разрешение на хранение и перевозку гладкоствольного оружия. Недавно за систематическое употребление спиртного его лишили лицензии, полицейские изъяли у него ружье.

Но вскоре они получили информацию, что мужчина хранит дома и другое оружие разных видов. В квартире нашли модифицированное оружие, инструменты для их переделки, ножи разного размера, а также боеприпасы. Заключение о пригодности оружия к стрельбе в ближайшее время дадут эксперты.

По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU