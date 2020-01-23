На курском «Экотексе» установят дополнительные фильтры

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:19:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщалось ранее, администрация Курской области направила иск в суд о приостановке деятельности ООО «Экотекс». Текстильное предприятие так и не устранило выявленные нарушения. В итоге концентрация выбросов в воздух вредных веществ до сих пор превышают норму в несколько раз. Это показали внеплановые проверки Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

На совещании, которое прошло в Доме Советов, Роман Старовойт подчеркнул, что основная задача не закрыть производство, а помочь ему устранить нарушения: «Нам важно, с одной стороны, чтобы предприятие работало с соблюдением всех норм и правил, с другой - чтобы сохранялись рабочие места. Сегодня на «Экотексе» работает 200 человек. Мы просто обязаны найти компромисс».

Сейчас руководство компании ведет переговоры с производителями установленного на заводе оборудования, чтобы доукомплектовать его дополнительными фильтрами.

«Первое турецкое оборудование поступит через месяц. Российскую установку ждать 3 месяца. Мы будем пробовать сразу несколько технологий и готовы сделать все необходимое для устранения нарушений», - сообщил представитель собственника Мустафа Кавак.

Напомним, куряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще весной. Предприятие было остановлено в связи с выявленными многочисленными нарушениями. После установки специальных фильтров производство запустили вновь, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.

ИСТОЧНИК KP.RU