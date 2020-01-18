2020-01-18T17:33:13+03:00
Общество

В суд направлен иск о приостановке курского «Экотекса»

Предприятие не устранило выявленные нарушения
Яна ШЕЛЕСТ
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Внеплановая проверка Росприроднадзора в отношении «Экотекса» началась 20 декабряВнеплановая проверка Росприроднадзора в отношении «Экотекса» началась 20 декабря
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Администрация Курской области направила иск в суд о приостановке деятельности ООО «Экотекс». Текстильное предприятие так и не устранило выявленные нарушения. В итоге концентрация выбросов в воздух вредных веществ до сих пор превышают норму в несколько раз.

Превышения ПДК загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух ООО «Экотекс», выявили Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора и управление Роспотребнадзора по Курской области.

Внеплановая проверка Росприроднадзора в отношении «Экотекса» началась 20 декабря 2019 года и продлится до 27 января этого года. Проверяют предприятие и специалисты лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».

Напомним, куряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще весной. Предприятие было остановлено в связи с выявленными многочисленными нарушениями.

После установки специальных фильтров производство запустили вновь, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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