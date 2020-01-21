Пятеро курян похитили человека

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:55:28+03:00

Каждый из них проведет в колонии от трех до семи лет

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Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых жителей Курска в возрасте от 17 до 22 лет. Их признали виновными в похищении человека, самоуправстве и вымогательстве.

19-летний молодой человек приобрел у знакомого спортивный костюм. Часть денежных средств он отдал сразу, а 2,5 тысячи рублей обещал отдать позднее. Не получив долг через два месяца, продавец решил вернуть свои деньги при помощи знакомых.

Вечером, дождавшись должника у дома, молодые люди усадили его в машину, начали бить, угрожать ножом и требовать отдать долг. Парень отдал деньги, двое нападавших ушли. А остальные стали требовать еще 10 тысяч рублей.

Они держали парня в машине четыре часа, обыскивали его квартиру, избивали, угрожали убийством, а также снимали видео, угрожая распространить ролики, если потерпевший не выполнит их требования.

Молодого человека отпустили только после того, как он пообещал отдать требуемую сумму в ближайшее время. Он сразу обратился в полицию. Вскоре злоумышленников задержали.

Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд признал молодых людей виновными в совершении указанных преступлений и назначил им наказание от трех до семи лет лишения свободы с отбыванием наказания несовершеннолетнему лицу - в исправительной колонии общего режима, остальным соучастникам - строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU