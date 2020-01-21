Против директора курской УК завели уголовное дело за невыплату зарплаты
Следственный отдел по Центральному административному округу Курска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области против 35-летней женщины завел уголовное дело по статье "Невыплата свыше двух месяцев заработной платы".
По версии следствия женщина, являясь генеральным директором одной из управляющей компании Курска, в нарушение требований Конституции Российской Федерации и трудового законодательства в полном объеме умышленно не выплачивала свыше двух месяцев заработную плату одному работнику за период работы с сентября по ноябрь 2019 года. В результате сотруднице задолжали более 38 000 рублей.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU