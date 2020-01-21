Против директора курской УК завели уголовное дело за невыплату зарплаты

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:43:05+03:00

Одной из сотрудниц задолжали более 38 тысяч рублей

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Следственный отдел по Центральному административному округу Курска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области против 35-летней женщины завел уголовное дело по статье "Невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

По версии следствия женщина, являясь генеральным директором одной из управляющей компании Курска, в нарушение требований Конституции Российской Федерации и трудового законодательства в полном объеме умышленно не выплачивала свыше двух месяцев заработную плату одному работнику за период работы с сентября по ноябрь 2019 года. В результате сотруднице задолжали более 38 000 рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU