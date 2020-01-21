2020-01-21T10:21:13+03:00
Звезды

В курском центре народного творчества «Русь» работает выставка макетов

Экспозицию можно посмотреть в рабочие дни
Яна ШЕЛЕСТ
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Выставка открыта для посещения в рабочие дни с 09.00 до 18.00Выставка открыта для посещения в рабочие дни с 09.00 до 18.00
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До конца января в центре народного творчества «Русь» работает выставка мастера по архитектурному макетированию Юрия Шевлякова. Среди представленных работ Знаменский собор, Церковь Преображения Господня на острове Кижи в миниатюре и другие. Выставка открыта для посещения в рабочие дни с 09.00 до 18.00.

22 января в 16:00 в выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» (Красная площадь, 2/4) состоится открытие выставки произведений молодых художников «10+». В экспозиции будут представлены разные по манере исполнения и темпераменту произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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