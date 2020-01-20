2020-01-20T16:34:07+03:00
Звезды

В Курске откроется выставка молодых художников

Гости увидят разные по манере исполнения и темпераменту произведения
Яна ШЕЛЕСТ
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Выставка продлится до 16 февраляВыставка продлится до 16 февраляФото: Яна ШЕЛЕСТ
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22 января в 16:00 в выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» (Красная площадь, 2/4) состоится открытие выставки произведений молодых художников «10+».

Цифра в название выставки указывает на количество участников. Это не просто сборная групповая выставка, а несколько камерных персональных выставок, объединенных в одном выставочном пространстве. В экспозиции будут представлены разные по манере исполнения и темпераменту произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.

Гости смогут увидеть и оценить работы Алины Пронской, Снежаны Однодворцевой, Анастасии Соколовой, Дениса Гаврилейко, Евгения Кравченко, Екатерины Рудой, Павла Псурцева, Екатерины Малаховой и др. Выставка продлится до 16 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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