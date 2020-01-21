2020-01-21T08:57:16+03:00
Происшествия

С начала года трое курян умерли от обморожения

Из них две женщины
Ольга ДАНИЛОВА
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Двух курян замерзавших на улице, удалось спасти, так как вовремя вызвали "скорую"Двух курян замерзавших на улице, удалось спасти, так как вовремя вызвали "скорую"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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По информации Центра медицины катастроф, в Курской области с 1 января зарегистрировано пять случаев переохлаждения, три из них – со смертельным исходом.

Первый трагический случай был зафиксирован в селе Скородное Большесолдатского района – очевидцы сообщили о 47-летней женщине, которая погибла от переохлаждения. Еще одна женщина (61 год) погибла в деревне Мелехово Советского района. Этот случай произошел 18 января. 19 января насмерть замерз 52-летний мужчина в селе Рыжково Конышевского района.

Два человека – мужчина (40 лет) в Обояни и мужчина (22 года) в деревне Звягинцево Курского района – были госпитализированы с признаками переохлаждения в больницу. Им оказали помощь. Стоит отметить, что именно своевременная помощь и неравнодушие прохожих помогли избежать трагедий в этих случаях.

Соблюдайте правила личной безопасности, чтобы не получить переохлаждение или травму на улице. Старайтесь носить одежду преимущественно из натуральных тканей, обувь лучше выбирать на толстой нескользящей подошве. Не забывайте про варежки и перчатки, головные уборы. Ну и, естественно, не злоупотребляйте спиртным! Практически все пострадавшие от переохлаждения куряне были пьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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