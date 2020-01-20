В колонию под Курском пытались перебросить телефоны

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:58:31+03:00

В свертках находилось четыре мобильных телефона и гарнитура

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Ночью на участке 50-метровой полосы местности, прилегающей к забору исправительной колонии строгого режима № 2, расположенной в поселке Косиново, сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности УФСИН задержали двух граждан.

Мужчины 1987 и 1976 года рождения пытались перебросить на территорию колонии перемотанные скотчем свертки, в которых оказались четыре мобильных телефона и гарнитура.

Нарушителей передали сотрудникам отдела полиции «Северный» для дальнейшего разбирательства, мобильные телефоны у них изъяли. Злоумышленникам грозит административное наказание, также об их противозаконных действиях сообщат по их месту работы.

ИСТОЧНИК KP.RU