В колонию под Курском пытались перебросить телефоны
Ночью на участке 50-метровой полосы местности, прилегающей к забору исправительной колонии строгого режима № 2, расположенной в поселке Косиново, сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности УФСИН задержали двух граждан.
Мужчины 1987 и 1976 года рождения пытались перебросить на территорию колонии перемотанные скотчем свертки, в которых оказались четыре мобильных телефона и гарнитура.
Нарушителей передали сотрудникам отдела полиции «Северный» для дальнейшего разбирательства, мобильные телефоны у них изъяли. Злоумышленникам грозит административное наказание, также об их противозаконных действиях сообщат по их месту работы.
ИСТОЧНИК KP.RU