2020-01-20T12:38:10+03:00
Происшествия

Под Курском под колесами «Деу» погиб пешеход

Смертельное ДТП произошло в Беловском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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От полученных травм мужчина скончался на местеОт полученных травм мужчина скончался на местеФото: Из архива "КП"
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18 января примерно в 19.00 57-летний водитель автомобиля «Деу Нексия» двигался по автодороге Белая – Мокрушино со стороны слободы Белой в сторону Белгорода. На десятом километре трассы он сбил 46-летнего пешехода, который шел по проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

19 января вечером в Курске на Майском бульваре водитель «Фольксвагена» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 20-летнего парня. Пешеход получил ранения, а водитель с места ДТП скрылся и теперь его разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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