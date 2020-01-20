2020-01-20T11:42:57+03:00
Здоровье

В курскую больницу поступили современные аппараты искусственной вентиляции легких

Оборудование приобрели за федеральные средства
Яна ШЕЛЕСТ
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Аппараты оснащены "интеллектуальной вентиляцией"Аппараты оснащены "интеллектуальной вентиляцией"
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В Курскую областную клиническую больницу поступило шесть современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Их приобрели счет федерального бюджета в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Аппараты оборудованы автономным питанием и встроенной турбиной, что позволяет использовать их при внутрибольничной транспортировке пациентов. Оснащены функцией «интеллектуальная вентиляция», с помощью которого корректируется работа в зависимости от состояния пациента.

Представители компании-производителя уже провели в областной больнице практический семинар, на котором рассказали о возможностях поступившего оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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