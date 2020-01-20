В курскую больницу поступили современные аппараты искусственной вентиляции легких
В Курскую областную клиническую больницу поступило шесть современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Их приобрели счет федерального бюджета в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Аппараты оборудованы автономным питанием и встроенной турбиной, что позволяет использовать их при внутрибольничной транспортировке пациентов. Оснащены функцией «интеллектуальная вентиляция», с помощью которого корректируется работа в зависимости от состояния пациента.
Представители компании-производителя уже провели в областной больнице практический семинар, на котором рассказали о возможностях поступившего оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU