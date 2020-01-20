Под Курском в ДТП с большегрузами погиб человек
Авария произошла на автодороге Курск – Касторное
Водитель автомобиля ДАФ скончался на местеФото: УМВД России по Курской области.
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19 января примерно в 18:05 на 118 километре автодороги Курск – Касторное столкнулись автомобиль ДАФ, двигавшийся со стороны Кшени в сторону Черемисиново, и КамАЗ с прицепом, который ехал навстречу.
В результате ДТП водитель автомобиля ДАФ скончался на месте. Полиция устанавливает личность погибшего и все обстоятельства происшествия.
Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло 19 января рано утром на Кировском мосту в Курске. Здесь в столб врезался автомобиль ВАЗ-2107. В результате ДТП один человек погиб и трое получили тяжелые травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU