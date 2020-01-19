В Курске ВАЗ врезался в столб: один человек погиб, трое ранены

19 Янв. 2020 2020-01-19T08:45:09+03:00

Автомобиль зацепил бордюр, перевернулся, а затем врезался в опору освещения Фото: УМВД России по Курской области.

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19 января примерно в 05:45 на улице Островского водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался со стороны площади Перекальского в сторону Дубровинского. Напротив дома № 8 он, по предварительным данным, не справился с управлением, автомобиль зацепил бордюр, перевернулся, а затем врезался в опору освещения.

Один человек погиб, еще троих с ранениями увезли в больницуФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП один человек погиб, еще троих с ранениями увезли в больницу. На месте работает полиция, причины и обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.kursk.kp.ru/video/embed/755490" frameborder="0"></iframe> ДТП в Курске на Кировском мосту.Яна ШЕЛЕСТ

ИСТОЧНИК KP.RU