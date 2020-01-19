2020-01-19T08:45:09+03:00
Происшествия

В Курске ВАЗ врезался в столб: один человек погиб, трое ранены

ДТП произошло на Кировском мосту
Яна ШЕЛЕСТ
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Автомобиль зацепил бордюр, перевернулся, а затем врезался в опору освещенияАвтомобиль зацепил бордюр, перевернулся, а затем врезался в опору освещенияФото: УМВД России по Курской области.
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19 января примерно в 05:45 на улице Островского водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался со стороны площади Перекальского в сторону Дубровинского. Напротив дома № 8 он, по предварительным данным, не справился с управлением, автомобиль зацепил бордюр, перевернулся, а затем врезался в опору освещения.

Один человек погиб, еще троих с ранениями увезли в больницу Фото: УМВД России по Курской области.

Один человек погиб, еще троих с ранениями увезли в больницуФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП один человек погиб, еще троих с ранениями увезли в больницу. На месте работает полиция, причины и обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ДТП в Курске на Кировском мосту.Яна ШЕЛЕСТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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