В Курске ВАЗ врезался в столб: один человек погиб, трое ранены
19 января примерно в 05:45 на улице Островского водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался со стороны площади Перекальского в сторону Дубровинского. Напротив дома № 8 он, по предварительным данным, не справился с управлением, автомобиль зацепил бордюр, перевернулся, а затем врезался в опору освещения.
Один человек погиб, еще троих с ранениями увезли в больницуФото: УМВД России по Курской области.
В результате ДТП один человек погиб, еще троих с ранениями увезли в больницу. На месте работает полиция, причины и обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ДТП в Курске на Кировском мосту.Яна ШЕЛЕСТ
ИСТОЧНИК KP.RU