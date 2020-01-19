В Курске спасли мужчину, уснувшего на замерзшем пруду

19 Янв. 2020 2020-01-19T21:45:36+03:00

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Необычная спасательная операция прошла на водоеме в Сеймском округе. В 12 часов в «Службу спасения» позвонил очевидец и рассказал, что на льду местного пруда в районе улицы Объездной лежит мужчина. В каком состоянии находится курянин, звонивший пояснить не смог. На место выехали спасатели и медики.

Прибывшие на место службы увидели, что на льду в нескольких десятках метров от берега лежит мужчина. Как выяснилось позже, курянин сильно пьян и самостоятельно передвигаться не мог. Чтобы транспортировать его, по льду отправился спасатель, надев жилет и обвязавшись страховочным тросом.

- Лед был достаточно прочным, однако местами он трещал и представлял реальную угрозу. Предприняв все меры безопасности, наш сотрудник направился к мужчине и после успешной транспортировки передал его медикам, которые оказали всю необходимую помощь, - отметил Александр Сурков, начальник караула пожарно-спасательной части №12 г. Курска.

Вся спасательная операция заняла около 20 минут. Мужчина так и не смог пояснить, как он оказался на льду. После осмотра курянина направили в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU