2020-01-19T10:54:30+03:00
Общество

В Курской области увеличилось количество ложных звонков на номер 112

Специалисты напоминают о штрафе за такие «шалости»
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Центра обработки вызовов системы 112 Курской области, с начала 2020 года увеличилось количество ложных звонков и «детской шалости». В январе на номер 112 поступило уже более шести тысяч ложных звонков, из них 288 - ложные.

За вызов оперативных служб без существенных на то причин, заявителя могут привлечь к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности. Кроме того, родителей детей-нарушителей также могут наказать, а подростков поставить на учет.

Управление по делам ГО и ЧС Курска напоминает: цена ложного вызова не ограничивается только материальными затратами. В первую очередь, каждый вызов экстренных служб - это возможность спасти человеческие жизни и сохранить имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20-летний парень погиб при пожаре в Курской области
В Курской области увеличилось количество ложных звонков на номер 112
В Курске ВАЗ врезался в столб: один человек погиб, трое ранены
Куряне готовятся отметить Крещение
Новогоднее убранство на Театральной площади Курска останется до 1 февраля
В суд направлен иск о приостановке курского «Экотекса»
Под Курском на пожаре погиб мужчина
В Курске на переходе сбили ребенка
В Курске открылась новая выставка "Бесконечная история"
Курские спасатели предупреждают автомобилистов о тумане
В Курской области выявили восемь нарушений лесного законодательства
Курянку подозревают в воровстве из торгового центра
Через портал госуслуг куряне чаще всего записываются к доктору
В Курске задержали подозреваемого в краже из павильона
В Курской области алкоголем отравились более 600 человек
Под Курском перевернулся УАЗ, водитель погиб
Двух курских сотрудников ГИБДД уволили за сокрытие доходов
Курская школьница стала «Юнармейцем года»
Под Курском обнаружили гранату
Курян обвиняют в серийных кражах аккумуляторов
Под Курском служебная собака нашла вора
На курском "Экотекс" обнаружили превышение загрязняющих веществ
В Железногорске пьяный осужденный схватил инспектора за лицо
Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой
Курян просят вакцинировать домашнюю птицу