В Курской области увеличилось количество ложных звонков на номер 112

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:54:30+03:00

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По данным Центра обработки вызовов системы 112 Курской области, с начала 2020 года увеличилось количество ложных звонков и «детской шалости». В январе на номер 112 поступило уже более шести тысяч ложных звонков, из них 288 - ложные.

За вызов оперативных служб без существенных на то причин, заявителя могут привлечь к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности. Кроме того, родителей детей-нарушителей также могут наказать, а подростков поставить на учет.

Управление по делам ГО и ЧС Курска напоминает: цена ложного вызова не ограничивается только материальными затратами. В первую очередь, каждый вызов экстренных служб - это возможность спасти человеческие жизни и сохранить имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU