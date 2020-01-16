Под Курском служебная собака нашла вора

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:50:36+03:00

Утром владелец имущества обнаружил пропажу и обратился в полицию Фото: Из архива "КП"

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В Октябрьском районе полицейские по горячим следам установили подозреваемого в хищении автотехники. Неизвестные ночью украли магнитолу и аккумулятор с автомобиля, припаркованного у дома хозяина. Утром владелец имущества обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Прибывшие оперативники начали осматривать место происшествия. Кинолог со служебной собакой стал обследовать местность, и служебная овчарка взяла след. Возле последнего дома на улице потерпевшего собака подала знак, и полицейские решили проверить его жителей. Один из них – 28-летний молодой человек вызвал подозрение. Вскоре он сознался, что украл автотехнику, когда ночью возвращался домой пьяный.

Похищенное имущество находилось у него дома. По факту кражи проводится проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Похищенную технику после проведения оценки возвратят владельцу в технически исправном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU