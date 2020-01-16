2020-01-16T16:50:36+03:00
Происшествия

Под Курском служебная собака нашла вора

Мужчина украл из авто магнитолу и аккумулятор
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Утром владелец имущества обнаружил пропажу и обратился в полициюУтром владелец имущества обнаружил пропажу и обратился в полициюФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе полицейские по горячим следам установили подозреваемого в хищении автотехники. Неизвестные ночью украли магнитолу и аккумулятор с автомобиля, припаркованного у дома хозяина. Утром владелец имущества обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Прибывшие оперативники начали осматривать место происшествия. Кинолог со служебной собакой стал обследовать местность, и служебная овчарка взяла след. Возле последнего дома на улице потерпевшего собака подала знак, и полицейские решили проверить его жителей. Один из них – 28-летний молодой человек вызвал подозрение. Вскоре он сознался, что украл автотехнику, когда ночью возвращался домой пьяный.

Похищенное имущество находилось у него дома. По факту кражи проводится проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Похищенную технику после проведения оценки возвратят владельцу в технически исправном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курян обвиняют в серийных кражах аккумуляторов
Под Курском служебная собака нашла вора
На курском "Экотекс" обнаружили превышение загрязняющих веществ
В Железногорске пьяный осужденный схватил инспектора за лицо
Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой
Курян просят вакцинировать домашнюю птицу
Курян призывают жаловаться на поборы в детсадах и школах
В Курской области завели дело по факту сбыта паленого алкоголя
В Курске будут выключать свет
В центре Курска на Ленина произошло ДТП
Житель Курска вместо запчастей получил посылку с железками
За сутки в Курске на пешеходных переходах сбили трех человек
В Курске открывается выставка архитектурных миниатюр
Курская «Соловьиная ночь» стала «Национальным событием года»
Курянам предлагают посчитать уток
Курский писатель-фронтовик Петр Михин стал членом Союза писателей
В Курской области пойдет мокрый снег с дождем
Курск - на 78-м месте по уровню зарплат в России
Курск стал «Литературным городом России»
Курские школьники напишут сочинение на тему послания Путина
В Курске иномарка сбила пенсионерку
Клиентам Сбербанка стала доступна в онлайн детальная информация о действующих договорах страхования
В курской системе «112» идут профилактические работы
У курянина за долги арестовали «Лексус»
Под Курском легковушка перевернулось в кювет - водитель погиб
Курской многодетной семье чиновники выдали участок без коммуникаций