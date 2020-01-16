2020-01-16T15:16:45+03:00
Происшествия

В Железногорске пьяный осужденный схватил инспектора за лицо

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Сейчас по делу проводятся следственные действияСейчас по делу проводятся следственные действияФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

30 декабря 2019 года днем 38-летний житель Железногорска, приговоренный за совершение преступления к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, прибыл в пьяном виде к инспектору уголовно-исполнительной инспекции на профилактическую беседу.

В служебном кабинете мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, схватил инспектора руками за лицо, причинив ему телесные повреждения и физическую боль.

Следственный комитет в отношении злоумышленника возбудил уголовное дело по статье ч. 1 ст. 318 УК РФ —«Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На курском "Экотекс" обнаружили превышение загрязняющих веществ
В Железногорске пьяный осужденный схватил инспектора за лицо
Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой
Курян просят вакцинировать домашнюю птицу
Курян призывают жаловаться на поборы в детсадах и школах
В Курской области завели дело по факту сбыта паленого алкоголя
В Курске будут выключать свет
В центре Курска на Ленина произошло ДТП
Житель Курска вместо запчастей получил посылку с железками
За сутки в Курске на пешеходных переходах сбили трех человек
В Курске открывается выставка архитектурных миниатюр
Курская «Соловьиная ночь» стала «Национальным событием года»
Курянам предлагают посчитать уток
Курский писатель-фронтовик Петр Михин стал членом Союза писателей
В Курской области пойдет мокрый снег с дождем
Курск - на 78-м месте по уровню зарплат в России
Курск стал «Литературным городом России»
Курские школьники напишут сочинение на тему послания Путина
В Курске иномарка сбила пенсионерку
Клиентам Сбербанка стала доступна в онлайн детальная информация о действующих договорах страхования
В курской системе «112» идут профилактические работы
У курянина за долги арестовали «Лексус»
Под Курском легковушка перевернулось в кювет - водитель погиб
Курской многодетной семье чиновники выдали участок без коммуникаций