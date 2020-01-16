В Железногорске пьяный осужденный схватил инспектора за лицо

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:16:45+03:00

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30 декабря 2019 года днем 38-летний житель Железногорска, приговоренный за совершение преступления к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, прибыл в пьяном виде к инспектору уголовно-исполнительной инспекции на профилактическую беседу.

В служебном кабинете мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, схватил инспектора руками за лицо, причинив ему телесные повреждения и физическую боль.

Следственный комитет в отношении злоумышленника возбудил уголовное дело по статье ч. 1 ст. 318 УК РФ —«Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU