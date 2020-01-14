Житель Курской области застрелил бывшего тестя
Мужчину осудили на десять лет
Мужчина взял незаконно находящийся у него пистолет и пришел к дому бывшего родственникаФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
У жителя Железногорска сложились неприязненные отношения с бывшим тестем из-за несогласия с разделом имущества после развода. Мужчина взял незаконно находящийся у него пистолет и пришел к дому бывшего родственника.
Дождавшись, когда тот сядет в свой автомобиль, он несколько раз выстрелил в него. Потерпевший скончался на месте.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU