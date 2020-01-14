2020-01-14T10:26:36+03:00
Происшествия

Житель Курской области застрелил бывшего тестя

Мужчину осудили на десять лет
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина взял незаконно находящийся у него пистолет и пришел к дому бывшего родственникаМужчина взял незаконно находящийся у него пистолет и пришел к дому бывшего родственникаФото: Из архива "КП"
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У жителя Железногорска сложились неприязненные отношения с бывшим тестем из-за несогласия с разделом имущества после развода. Мужчина взял незаконно находящийся у него пистолет и пришел к дому бывшего родственника.

Дождавшись, когда тот сядет в свой автомобиль, он несколько раз выстрелил в него. Потерпевший скончался на месте.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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