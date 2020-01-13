В Курске на Крещение оборудуют три купели
На Крещение в Курске оборудуют три купели для купаний:
- в Железнодорожном округе - на Тускари на территории пляжа «Городской»;
- в Центральном округе - на Тускари - 50 м вверх по течению от переходного моста на Боевке;
- в Сеймском округе – на Ермошкином озере.
В ночь с 18 на 19 января у купелей будут дежурить спасатели и медики.
Напоминаем, что перед тем как искупаться в проруби, нужно проконсультироваться с врачом. Возьмите с собой одежду для окунания, обувь на нескользкой подошве или шерстяные носки, чтобы подойти к проруби, а также полотенце, чтобы обтереться сразу после купания. Ни в коем случае не пейте спиртного перед купанием!
В купели можно находиться не более одной минуты, окунаться с головой не обязательно. При возникновении происшествий, ухудшении самочувствия во время или после окунания в прорубь, сразу обращайтесь к спасателям или медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU