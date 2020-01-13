В Курске на Крещение оборудуют три купели

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:06:59+03:00

В купели можно находиться не более одной минуты Фото: Из архива "КП"

В ночь с 18 на 19 января у них будут дежурить спасатели и медики

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На Крещение в Курске оборудуют три купели для купаний:

- в Железнодорожном округе - на Тускари на территории пляжа «Городской»;

- в Центральном округе - на Тускари - 50 м вверх по течению от переходного моста на Боевке;

- в Сеймском округе – на Ермошкином озере.

В ночь с 18 на 19 января у купелей будут дежурить спасатели и медики.

Напоминаем, что перед тем как искупаться в проруби, нужно проконсультироваться с врачом. Возьмите с собой одежду для окунания, обувь на нескользкой подошве или шерстяные носки, чтобы подойти к проруби, а также полотенце, чтобы обтереться сразу после купания. Ни в коем случае не пейте спиртного перед купанием!

В купели можно находиться не более одной минуты, окунаться с головой не обязательно. При возникновении происшествий, ухудшении самочувствия во время или после окунания в прорубь, сразу обращайтесь к спасателям или медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU