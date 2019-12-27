«Мираторг» подарил центру «Поиск» внедорожник

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-27T16:44:49+03:00

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Политика социальной ответственности холдинга предусматривает ряд корпоративных программ помощи нуждающимся. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне разработана целая благотворительная программа, одно из направлений которой - поддержка деятельности патриотических организаций.

Агрохоролдинг и «Поиск» подписали меморандум совместных действий по охране мемориального статуса отдельных территорий Поныровского района Курской области. Напомним, что общественная организация Центр «Поиск» работает в регионе с 1989 года - за 30 лет поисковыми отрядами центра были найдены и перезахоронены со всеми почестями 13 тысяч солдат и мирных жителей. Новый автомобиль в торжественной обстановке передали руководителю центра Игорю Цуканову.

- Работа по сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны имеет особое значение для всей нашей страны и «Мираторг»активно поддерживает патриотические проекты. В этом годухолдинг помог восстановить мемориальный комплекс в селе Поды Хомутовского района. А Центру «Поиск» компания окажет спонсорскую помощь для проведения поисковых работ на территории Фатежского и Поныровского районов, -отметили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU