В Курске проверили точки продажи пиротехники

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-27T16:21:37+03:00

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Представители городской администрации вместе с полицейскими и сотрудниками Управления по делам ГО и ЧС при администрации города Курска провели рейды по обследованию торговых точек, занимающихся продажей пиротехнических изделий, на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Проверили 23 объекта.

Особое внимание проверяющие уделяли наличию инструкций по применению пиротехнических изделий; сертификатов соответствия, подтверждающих безопасность товара для жизни, здоровья людей и окружающей среды; информации о товаре на русском языке, в том числе с указанием возрастных ограничениях при продаже пиротехнических изделий; а также соблюдению сроков годности. Нарушений выявлено не было.

Напоминаем, запускать фейерверки можно только в специально отведенных местах. В Курской области для этого выделили 24 площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU