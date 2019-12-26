В Курской области определили места для запуска фейерверков

В Курской области определили 24 площадки для запуска пиротехнических изделий. Жители Курска смогут использовать петарды или салюты на площадках по следующим адресам:

в Сеймском округе:

- площадь Рокоссовского;

- площадь перед центром досуга «Ассоль»;

- площадь перед центром досуга «Родина»;

- спортивная площадка в 17-м Степном переулке.

в Железнодорожном округе:

- площадь у фитнес-центра «Три океана».

в Центральном округе:

- Красная площадь;

- Театральная площадь;

- площадь Советов (перед цирком);

- МБУ ГМЦ «Гелиос»;

- проспект Победы (в районе мемориального комплекса «Курская дуга».

Еще 14 точек определены в следующих городах и поселках Курской области: с.Беседино, с.Камыши, г. Льгов, п. Мантурово, п. Тим, п. Солнцево, г. Рыльск, п. Глушково, п. Теткино, п. Коренево, г. Суджа, п. Черемисиново, п. Дмитриев, п. Хомутовка. Площадки расположены, как правило, перед зданиями Администраций района или сельского совета.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает, что при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий, радиус опасной зоны которых составляет не более 30 метров.

При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных пиротехнических изделий запрещено и представляет угрозу для вашей жизни! Приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке, срок годности. Нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля.

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо грамотно выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую открытую площадку свободную от деревьев и построек.

В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза.