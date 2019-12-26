В Курской области определили места для запуска фейерверков
В Курской области определили 24 площадки для запуска пиротехнических изделий. Жители Курска смогут использовать петарды или салюты на площадках по следующим адресам:
в Сеймском округе:
- площадь Рокоссовского;
- площадь перед центром досуга «Ассоль»;
- площадь перед центром досуга «Родина»;
- спортивная площадка в 17-м Степном переулке.
в Железнодорожном округе:
- площадь у фитнес-центра «Три океана».
в Центральном округе:
- Красная площадь;
- Театральная площадь;
- площадь Советов (перед цирком);
- МБУ ГМЦ «Гелиос»;
- проспект Победы (в районе мемориального комплекса «Курская дуга».
Еще 14 точек определены в следующих городах и поселках Курской области: с.Беседино, с.Камыши, г. Льгов, п. Мантурово, п. Тим, п. Солнцево, г. Рыльск, п. Глушково, п. Теткино, п. Коренево, г. Суджа, п. Черемисиново, п. Дмитриев, п. Хомутовка. Площадки расположены, как правило, перед зданиями Администраций района или сельского совета.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает, что при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий, радиус опасной зоны которых составляет не более 30 метров.
При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных пиротехнических изделий запрещено и представляет угрозу для вашей жизни! Приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке, срок годности. Нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля.
Перед использованием пиротехнических изделий необходимо грамотно выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую открытую площадку свободную от деревьев и построек.
В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза.
ИСТОЧНИК KP.RU