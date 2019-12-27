2019-12-27T08:32:18+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел дом

Пожар произошел в Курчатовском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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. В доме сгорела кровля и стены. В доме сгорела кровля и стеныФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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26 декабря около семи часов вечера в селе Мармыжи Курчатовского района загорелся жилой дом. На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 9 Курчатовского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 18:11, полностью ликвидировали в 18:14. В доме сгорела кровля и стены. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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