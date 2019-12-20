Курянин оплатил долг по кредиту, чтобы выехать за границу

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-20T13:01:14+03:00

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Житель Железногорского района задолжал банку более 300 тысяч рублей. Деньги он отдавать не торопился, поэтому приставы ему ограничили выезд за пределы Российской Федерации.

Получив постановление, должник сразу погасил задолженность. Как выяснилось, он купил путевки на новогодние каникулы в жаркие страны и, узнав, что ему временно ограничен выезд из РФ, решил оплатить долг. Исполнительное производство окончилось фактическим исполнением, мужчине разрешили выезд за границу.

За 11 месяцев 2019 года в отношении 57 тысяч должников были вынесены постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации, сообщили в пресс-службе УФССП России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU