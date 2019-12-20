В Курской области черные дровосеки срубили 14 хвойных деревьев

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-20T12:20:18+03:00

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Традиционно в декабре лесная охрана Курской области совместно с сотрудниками полиции проводит ежедневные рейды и патрулирования по охране хвойных молодняков в предновогодний период.

Несмотря на информацию и предупреждения о штрафах за незаконную заготовку хвойных деревьев, зафиксировано два таких случая в Льговском и Солнцевском лесничествах. Нарушители срубили 14 хвойных деревьев, причинив вред лесам в сумме 26,5 тысяч рублей. Им грозит ответственность, предусмотренная статьей 260 УК РФ – «Незаконная рубка».

Как уже сообщалось ранее, с сегодняшнего дня в Курске начали работать елочные базары. На территории областного центра будет организовано 40 площадок по реализации хвойных деревьев. На территории Центрального округа будет размещено 25 елочных базаров, Сеймского округа – 10, Железнодорожного – 5.

При покупке новогоднего дерева следует иметь в виду, что цвет иголок у него должен быть ярко-зеленый, а если растереть иголки пальцами, пойдет запах хвои. Темная каемка на срезе ствола говорит о том, что дерево срезано давно и скоро засохнет.

Елка не должна осыпаться, если приподнять ее и постучать стволом о землю. Перед тем как установить елку в теплой комнате, лучше подержать ее пару дней в прохладном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU