В Курске будут работать сорок елочных базаров
20 декабря в Курске начнут работать елочные базары. На территории областного центра будет организовано 40 площадок по реализации хвойных деревьев. На территории Центрального округа будет размещено 25 елочных базаров, Сеймского округа – 10, Железнодорожного – 5.
В целях поддержания чистоты и санитарного порядка в местах реализации хвойных деревьев на предпринимателей возложена обязанность по уборке территорий торговых площадок и вывозу твердых коммунальных отходов. Елочные базары будут работать до 31 декабря.
При покупке новогоднего дерева следует иметь в виду, что цвет иголок у него должен быть ярко-зеленый, а если растереть иголки пальцами, пойдет запах хвои. Темная каемка на срезе ствола говорит о том, что дерево срезано давно и скоро засохнет.
Елка не должна осыпаться, если приподнять ее и постучать стволом о землю. Перед тем как установить елку в теплой комнате, лучше подержать ее пару дней в прохладном месте.
ИСТОЧНИК KP.RU