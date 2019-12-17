2019-12-17T18:31:51+03:00
Общество

В Курске будут работать сорок елочных базаров

Откроются они 20 декабря
Яна ШЕЛЕСТ
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В ЦО будет размещено 25 елочных базаров, Сеймском – 10, Железнодорожном – 5В ЦО будет размещено 25 елочных базаров, Сеймском – 10, Железнодорожном – 5Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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20 декабря в Курске начнут работать елочные базары. На территории областного центра будет организовано 40 площадок по реализации хвойных деревьев. На территории Центрального округа будет размещено 25 елочных базаров, Сеймского округа – 10, Железнодорожного – 5.

В целях поддержания чистоты и санитарного порядка в местах реализации хвойных деревьев на предпринимателей возложена обязанность по уборке территорий торговых площадок и вывозу твердых коммунальных отходов. Елочные базары будут работать до 31 декабря.

При покупке новогоднего дерева следует иметь в виду, что цвет иголок у него должен быть ярко-зеленый, а если растереть иголки пальцами, пойдет запах хвои. Темная каемка на срезе ствола говорит о том, что дерево срезано давно и скоро засохнет.

Елка не должна осыпаться, если приподнять ее и постучать стволом о землю. Перед тем как установить елку в теплой комнате, лучше подержать ее пару дней в прохладном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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