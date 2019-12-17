2019-12-17T17:01:01+03:00
Общество

«Мираторг» вернул в строй два моста в Фатежском районе

В рамках политики социальной ответственности профинансирован капитальный ремонт этих важных сооружений
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Компания реализует в регионе масштабные проекты по производству свинины, розовой телятины и ягнятины. Стратегия развития предусматривает как создание рабочих мест, так и ряд проектов для поддержки развития населенных пунктов.

«Мираторг» откликнулся на просьбы местного населения и восстановил пешеходный мост близ деревни Средний Любаж. Ежедневно по деревянному пешеходному мосту переходят дети, спешащие на школьный автобус, а пользоваться им стало просто опасно. Компания приняла решение заменить основание моста, сделать новый настил и перила.

Еще один мост - автомобильный - был отремонтирован в селе Верхний Любаж. Холдинг выделил средства на капитальный ремонт: главное в нем - трубы в основании, чтобы вода, в том числе и в период весеннего паводка, беспрепятственно проходила, не разрушая мост.

- В Холдинге всегда идут навстречу просьбам жителей муниципальных образований. Политика соцответственности предусматривает разные меры поддержки малых населенных пунктов Курской области. Это и капитальный ремонт дорог, мостов, ФАПов, объектов культуры. В уходящем году направлено свыше 4 миллионов рублей на решение социально значимых проблем в Фатежском районе, - отметили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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