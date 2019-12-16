В Курской области осудили пьяного курянина, напавшего на двух женщин

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-16T13:40:28+03:00

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Прокуратура Золотухинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

4 мая 2019 года курянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух женщин недалеко от сельского магазина. Злоумышленник начал избивать их с требованием отдать ему имущество. Поняв, что потерпевших ничего с собой нет, он убежал.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

21 октября также в Золотухинском районе, в местечке Свобода неизвестный злоумышленник напал с ножом на двух 15-летних девочек. Они не растерялись, брызнули обидчику в лицо из газового баллончика и убежали. Одну девочку мужчина ранил ножом, а потом скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU