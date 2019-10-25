Следователи возбудили уголовное дело после нападения на двух девушек в Курской области

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-25T10:56:53+03:00

Несмотря на то, что подростки смогли дать отпор обидчику, у них остались порезы на руках

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Следователи возбудили уголовное дело после нападения на двух 15-летних девушек в Золотухинском районе. Напомним, все произошло 21 октября около восьми часов вечера в местечке Свобода. Подростки стояли на остановке, когда на них кинулся неизвестный мужчина с ножом, чтобы похитить вещи. Девочки не растерялись, брызнули обидчику в лицо из газового баллончика и убежали. Правда, как сообщили в СУ СКР по области, у одной из пострадавших остался порез плеча левой руки, а у второй - поранены пальцы на левой кисти. Сам нападавший скрылся, вероятнее всего, он был пьян.

После сообщения об инциденте с 15-летними девочками по Курску распространились слухи, будто маньяк из Свободы начал нападать на женщин в областном центре. Были сообщения даже о нападении на пенсионерку.

В региональном УМВД эту информацию опровергли. Пояснили, что приступили к поиску вероятного преступника. Со слов пострадавших и свидетелей составили фоторобот: мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза темные. Впалые щеки и глаза. Был одет в штаны и кофту камуфляжного цвета, обут в темные кроссовки, темную кепку.

Со слов пострадавших и свидетелей был оставлен и распространен фотороботФото: УМВД России по Курской области.

Следователи также просят сообщать любые сведения о возможном подозреваемом, его местонахождении - в ближайший отдел полиции или по телефону 02. Мужчине предстоит ответить по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

ИСТОЧНИК KP.RU