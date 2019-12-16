2019-12-16T12:34:18+03:00
Общество

В Курской области задержали 25 пьяных водителей

Антиалкогольный рейд прошел в минувшие выходные
Яна ШЕЛЕСТ
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Десять человек отказались от прохождения освидетельствованияДесять человек отказались от прохождения освидетельствованияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В прошедшие выходные на территории Курской области Госавтоинспекция проводила антиалкогольные рейды на дорогах. Всего в период с 13 по 15 декабря сотрудники задержали 25 пьяных водителей. Кроме этого, десять человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и еще двоих водителей задержали по ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Курской области просит граждан не оставаться равнодушными.

— Если вы стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщите в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, 36-70-01, 36-70-02. Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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