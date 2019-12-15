Спасатели предупреждают жителей Курской области о гололедице на дорогах

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-15T08:45:40+03:00

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По прогнозу курских синоптиков, на территории области в воскресенье будет облачно. Днем временами ожидается дождь, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 8-13 м/с. Температура: от 1 до 6º тепла.

Сотрудники регионального ГУ МЧС просят водителей воздержаться от поездок в туман. В Если же такой возможности нет, стоит помнить, что все предметы в такую погоду воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Кроме того, спасатели рекомендуют при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Это может привести к заносу. Пешеходам же в такую погоду стоит двигаться осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

- Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в момент касания земли перекатитесь, чтобы смягчить силу удара, советуют сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU