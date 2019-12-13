В Курске украшают главную елку

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-13T12:04:09+03:00

Зеленая красавица состоит из прочного металлического каркаса и ветвей со светодиодами

В этом году праздничные мероприятия развернутся на Театральной площади

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В понедельник на Театральной площади Курска начали монтировать светомузыкальную новогоднюю ель. 18-метровая зеленая красавица состоит из прочного металлического каркаса и ветвей со светодиодами. Сейчас елку украшают.

Город продолжает преображаться к Новому году. На городских улицах развесили светодиодные консоли, а на елках у Знаменского собора засияли гирлянды. На Красной площади появилась сказочная карета. Здание драматического театра украшают волшебные часы.

16 декабря на Театральной площади Курска начнет работу рождественская ярмарка. В целях единого архитектурно-художественного и стилистического оформления праздничного мероприятия здесь устанавливают «Новогодние домики».

22 декабря в областном центре встретят Деда Мороза, которого будут сопровождать сказочные персонажи. Свою приемную для детей Дедушка Мороз откроет также на Театральной площади.

Полная программа новогодних мероприятий станет известна уже совсем скоро – 17 декабря, сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU