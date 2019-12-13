В Курске украшают главную елку
В понедельник на Театральной площади Курска начали монтировать светомузыкальную новогоднюю ель. 18-метровая зеленая красавица состоит из прочного металлического каркаса и ветвей со светодиодами. Сейчас елку украшают.
Город продолжает преображаться к Новому году. На городских улицах развесили светодиодные консоли, а на елках у Знаменского собора засияли гирлянды. На Красной площади появилась сказочная карета. Здание драматического театра украшают волшебные часы.
16 декабря на Театральной площади Курска начнет работу рождественская ярмарка. В целях единого архитектурно-художественного и стилистического оформления праздничного мероприятия здесь устанавливают «Новогодние домики».
22 декабря в областном центре встретят Деда Мороза, которого будут сопровождать сказочные персонажи. Свою приемную для детей Дедушка Мороз откроет также на Театральной площади.
Полная программа новогодних мероприятий станет известна уже совсем скоро – 17 декабря, сообщили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU