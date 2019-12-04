Рождественская торговля в Курске будет организована в «Новогодних домиках»

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-04T13:35:39+03:00

Изменить размер текста: A A

С 16 декабря 2019 года по 15 января 2020 года на Театральной площади Курска пройдет новогодняя и рождественская торговля. В целях единого архитектурно-художественного и стилистического оформления праздничного мероприятия, на площади разместят «Новогодние домики».

Администрация города Курска принимает заявки на аренду выставочно-ярмарочного оборудования. Предприниматели, желающие принять участие в праздничной торговле, могут направлять свои заявки в городской департамент развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей (ул. Радищева, 5, 6 этаж, каб. 6.25) или на электронный адрес департамента business@kurskadmin.ru.

Подробная информация по телефону 74-02-55. Прием заявок продлится до 10 декабря 2019 года. Форму заявления на аренду оборудования можно скачать по ссылке http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/document..

ИСТОЧНИК KP.RU