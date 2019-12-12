В Курскую область приедет Мариинский театр

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-12T14:07:19+03:00

Концерты пройдут в Железногорске и Курске

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Концерт пройдет 17 декабря в 19:00 в Железногорске (ул. Ленина,11, Дворец культуры), 18 декабря в 19:00 в Курске (Курская государственная филармония, ул. Сонина, 4).

В первом отделении зрители увидят одноактный балет «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе – Родиона Щедрина в постановке Альберто Алонсо. Во втором отделении прозвучит концертное исполнение оперы «Моцарт и Сальери» (концертмейстер Ирина Соболева) в исполнении солистов Евгения Ахмедова и Юрия Власова.

А 16 декабря, как уже сообщалось ранее, в 19.00 в Курске состоится закрытие XX Музыкального фестиваля имени Г.В. Свиридова. На сцене концертного зала «Свиридовский» выступит Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, художественный руководитель – народный артист СССР, лауреат Государственной премии, Почетный гражданин Санкт-Петербурга РФ Владислав Чернушенко.

ИСТОЧНИК KP.RU