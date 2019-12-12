2019-12-12T12:24:59+03:00
Звезды

В Курске состоится закрытие музыкального фестиваля имени Свиридова

В филармонии выступит Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга
Яна ШЕЛЕСТ
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Концерт пройдет в "Свиридовском"Концерт пройдет в "Свиридовском"Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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16 декабря в 19.00 в Курске состоится закрытие XX Музыкального фестиваля имени Г.В. Свиридова. На сцене концертного зала «Свиридовский» выступит Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, художественный руководитель – народный артист СССР, лауреат Государственной премии, Почетный гражданин Санкт-Петербурга РФ Владислав Чернушенко.

Старейший хоровой коллектив России, ведущий свою историю с XV века, на протяжении долгих лет является хранителем традиций русского хорового исполнительства и национальным достоянием России.

Капелла – постоянный участник фестивалей имени Г.В. Свиридова, проходящих на Курской земле, начиная с самого первого, состоявшегося в 1997 году. И каждый раз она удивляет земляков Свиридова высочайшим профессиональным уровнем, мастерством, интересным репертуаром.

XX Музыкальный фестиваль имени Г.В. Свиридова проходил с 12 ноября по 16 декабря. Творчество Георгия Свиридова - национальное достояние России, гордость курской земли. Куряне, бережно храня память о своем великом земляке, проводят большую работу по увековечиванию и популяризации его творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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