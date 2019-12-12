В Курске водитель фуры насмерть сбил пенсионерку
ДТП произошло в Мокве
Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходуФото: УМВД России по Курской области.
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12 декабря примерно в 06:45 55-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом двигался по улице Санаторной в деревне 1-Моква. Напротив дома № 33 он, по предварительным данным, сбил 83-летнюю пенсионерку. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Сейчас полиция устанавливает личность погибшей и все обстоятельства происшествия, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU