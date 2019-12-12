2019-12-12T10:34:24+03:00
Происшествия

В Курске водитель фуры насмерть сбил пенсионерку

ДТП произошло в Мокве
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходуЖенщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходуФото: УМВД России по Курской области.
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12 декабря примерно в 06:45 55-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом двигался по улице Санаторной в деревне 1-Моква. Напротив дома № 33 он, по предварительным данным, сбил 83-летнюю пенсионерку. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Сейчас полиция устанавливает личность погибшей и все обстоятельства происшествия, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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