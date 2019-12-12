В курском городе атомщиков строят путепровод через железную дорогу

СЕГОДНЯ 09:16 2019-12-12T09:16:47+03:00

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В Курчатове стартовало строительство путепровода через железную дорогу.

Сейчас жителям Курчатова приходится стоять в пробках у двух железнодорожных переездов. Это не только неудобно, но и опасно, так как не могут проехать экстренные службы.

Строительство путепровода от улицы Советской до улицы Ефима Славского стало возможно после включения объекта в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость работ почти 320 млн рублей.

- Объект сложный. Из-за того, что предстоит вынести большой объем коммуникаций, также на организацию работ накладывает отпечаток пересечение с железной дорогой. Суммарная протяженность участка путепровода с подходами к нему - 870 метров. Это будет четырехполосная дорога с освещением и тротуарами, - сообщил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимир Муравьев.

На объекте идут подготовительные работы. Основная часть строительства развернется в 2020 году. Дорожники планируют сдать путепровод в 2021 году.

Но не исключено, что уже к концу 2020-го здесь уже смогут открыть рабочее движение. Благодаря путепроводу получит второе дыхание развитие микрорайона Южный.

Под жилищное строительство в Южном микрорайоне предусмотрено более 200 га земли. Там уже расположено пять многоэтажных домов и коттеджный поселок.

- Буквально сегодня подписан документ по объявлению конкурса на продолжение строительства на улице Ефима Славского. Как раз от этого путепровода в сторону Курска будет располагаться еще четыре многоквартирных дома, - сообщил глава города Курчатова Игорь Корпунков.

В перспективе благодаря развитию Южного микрорайона Курчатов может увеличить население на 20 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU