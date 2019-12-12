2019-12-12T08:50:33+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погиб человек

К моменту прибытия пожарных жилой дом полностью сгорел
Ольга ДАНИЛОВА
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Трагедия унесла жизнь человекаТрагедия унесла жизнь человекаФото: Из архива КП.
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Пожар произошел 11 декабря днем в жилом доме в деревне Гридасово на улице Сеймская Солнцевского района Курской области.

По данным МЧС огонь удалось потушить за шесть минут. Но на пожаре погиб человек, а деревянный дом (обшит сайдингом) полностью сгорел.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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