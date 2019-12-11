2019-12-11T17:07:40+03:00
Экономика

В Курске открыли рабочее движение по проспекту Дружбы

Магистраль соединяет Центральный округ с Сеймским
Яна ШЕЛЕСТ
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Построенные 3,3 километра выходят на улицу Просторную и соединяют Центральный округ с Сеймским округомПостроенные 3,3 километра выходят на улицу Просторную и соединяют Центральный округ с Сеймским округом
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11 декабря в Курске открыли рабочее движение по новой дороге на проспекте Дружбы. Это большой и важный объект: раньше здесь не было ни нормальной дороги, ни тротуаров. Новый четырехполосный проспект будет отвечать всем современным требованиям: покрытие из ЩМА, качественные пешеходные дорожки, переходы, остановки общественного транспорта.

Построенные 3,3 километра выходят на улицу Просторную и соединяют Центральный округ с Сеймским округом и выездом на федеральную трассу М-2. Новая дорога должна разгрузить улицу 50 лет Октября и снизить транспортную нагрузку на центральную часть Курска.

— Сейчас специалисты монтируют освещение. В следующем году уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия, устроят тротуары, посадят деревья, установят павильоны на остановках и дорожные знаки. Это все еще участок дорожных работ, поэтому ориентироваться нужно на временные знаки — прошу всех водителей быть внимательными, - сообщил на своей страничке в соцсети Роман Старовойт.

Строительство дороги частном секторе на проспекте Дружбы куряне ждали 20 лет. Здесь расположено несколько десятков улиц и переулков, выделены участки для многодетных семей. Из-за отсутствия дорог и непролазной грязи не строились объекты инфраструктуры. Нет магазинов, аптек, не ходит транспорт.

В ноябре 2018 года Роман Старовойт посетил проспект и лично убедился, насколько остра проблема строительства дороги. Глава региона обратился за помощью в Федеральное дорожное агентство, в Министерство транспорта РФ и в Правительство РФ. Необходимую для строительства сумму выделили из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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