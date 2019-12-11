Лесохозяйственные предприятия Курской области начали продажу новогодних елей

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-11T15:15:41+03:00

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Новогоднюю красавицу – символ Нового года, выращенную на специальных плантациях Курской области можно приобрести в лесохозяйственных предприятиях и учреждении, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства. Средняя стоимость одного дерева сосны в лесохозяйственных предприятиях и Лесопожарном центре Курской области составляет 400 рублей.

Унитарное предприятие Рыльсклес предлагает ели колючие (форма голубая) и туи западные с закрытой корневой системой (в горшочках) размером до одного метра. Самый главный плюс таких новогодних деревьев - это то, что вы после окончания праздника сможете высадить его около дома и оно будет радовать вас еще долгое время.

Приобрести хвойные деревья к новогодним праздникам можно в:

ГУПКО "Железногорсклес" 307170 Курская область, г.Железногорск, ул. Мира, д.54 8(47148) 4-32-12; 3-46-85 - директор Костиков Алексей Петрович;

САУ КО "Лесопожарный центр" 306020 Курская обл. Золотухинский р-он , п.Золотухино, ул. Садовая, д.1А 8(47151) 2-15-53; 2-14-44; 2-12-94 - директор Митрофанов Владимир Николаевич;

ГУПКО "Рыльсклес" 307373 Курская обл., г. Рыльск, ул. Мирная, д.1А 8 (47152)3-15-89, 3-14-50 - директор Гамов Сергей Николаевич;

ГУПКО "Кшеньлес" 306600, Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул. Курская, д.1 , 8(47158) 2-21-30 директор Угланова Нина Георгиевна;

ГУПКО "Льговлес" 307752, Курская обл., г. Льгов, ул. Зеленая, д. 2 тел. 920-700-55-46 директор Шихов Юрий Викторович;

ГУПКО "Солнцеволес" 306120 Курская обл. п. Солнцево, ул. 1-ая Привокзальная 1, тел. (47154)2-25-64 и.о. директора Филатов Павел Анатольевич

ИСТОЧНИК KP.RU